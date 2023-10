Υγεία - Περιβάλλον

Λέσβος: Τραυματισμός παιδιού από “βουτιά στο κενό”

Που και πως το μικρό παιδί έπεσε από ύψος δύο μέτρων. Συναγερμός στο ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου το μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό ιατρική φροντίδα.

Στο νοσοκομείο Μυτιλήνης μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης ένα δίχρονο παιδάκι που έπεσε από ύψος δύο μέτρων στην περιοχή της Πέτρας, στην Λέσβο.

Το μικρό αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καλλονής όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σταθεροποιημένη την κατάστασή του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου νοσηλεύεται.

Όπως είπαν οι γονείς το μικρό παιδί διέφυγε της προσοχής τους και έπεσε από ύψος δύο μέτρων.

