Ρόδος - Μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις και σύλληψη διακινητή

Πώς το Λιμενικό Σώμα εντόπισε ποιος από τους επιβαίνοντες ήταν ο διακινητής και τον συνέλαβε.

Στη σύλληψη ενός 29χρονου που εντοπίστηκε να διακινεί μετανάστες στα ανοιχτά της Ρόδου προχώρησε το Λιμενικό Σώμα.

Ειδικότερα, περιπολικό του Λιμενικού εντόπισε ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν 15 μετανάστες, να κινείται προς τις ακτές νότια της Ρόδου.

Στη συνέχεια, το περιπολικό σκάφος προέβη σε φωτεινά και ηχητικά σήματα, στα οποία ο χειριστής του ταχυπλόου δεν ανταποκρίθηκε και προσπάθησε να διαφύγει.

Μετά από καταδίωξη το σκάφος τελικά ακινητοποιήθηκε και οι 15 αλλοδαποί επιβαίνοντες του, εκ των οποίων 13 άνδρες και 2 παιδιά, επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ρόδου, όλοι καλά στην υγεία τους.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό και το σκάφος κατασχέθηκε.

