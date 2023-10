Λασιθίου

Τροχαίο - Άγιος Νικόλαος: Νεκρός νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για νεαρό οδηγό μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με φορτηγό.

-

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:00 στην περιφερειακή οδό Αγίου Νικολάου-Ελούντας, όπου δίκυκλο, στο οποίο επέβαινε ένας 19χρονος, για άγνωστους λόγους συγκρούστηκε με φορτηγό.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το νεαρό άνδρα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Βραυρώνα

Μαίρη Χρονοπούλου: Στερνό αντίο για τη μεγάλη σταρ (εικόνες)

ΥΠΕΞ – Ισραήλ: Η Ελλάδα μεταξύ των πρώτων χωρών που ολοκλήρωσαν τον επαναπατρισμό πολιτών