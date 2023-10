Δωδεκανήσα

Απόπειρα δολοφονίας για ένα... καλώδιο: Πατέρας και γιός κάθονται στο εδώλιο

Πατέρας και γιός κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας για ένα κομμάτι καλώδιο!

Την 6η Νοεμβρίου 2023 θα εκδικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω η πολύκροτη υπόθεση με κατηγορούμενους για απόπειρα ανθρωποκτονίας του 43χρονου Σακελλάρη Καθοπούλη του Παντελή, σε ακίνητο του οποίου εισήλθαν για να κλέψουν ένα… κομμάτι καλώδιο, δύο αθίγγανους ηλικίας 34 και 50 ετών, γιο και πατέρα.

Ο 43χρονος, όπως έγραψε η «δημοκρατική», βρέθηκε την 30ή Μαΐου 2022 σε κωματώδη κατάσταση με πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε παράπηγμα εντός πρώην μάντρας σκραπ στο 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ.

Στο 4° χλμ της Ε.Ο Ρόδου – Λίνδου τις απογευματινές ώρες της 30ής.5.2022 και πάντως μετά τις 19.38 αφού εισήλθαν συγκεκριμένα σε περιφραγμένο οικόπεδο, όπου βρίσκεται η οικία του 43χρονου προκειμένου να κλέψουν καλώδια που βρίσκονταν στο χώρο διαπληκτίσθηκαν φραστικά μαζί του.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού άρχισαν να του καταφέρνουν με μανία επαναλαμβανόμενα κτυπήματα στο σώμα και κυρίως στο λαιμό, ο 34χρονος με ένα τμήμα μεταλλικού σίδερου που βρήκε στο οικόπεδο και ο συγκατηγορούμενός του με τα χέρια.

Στη συνέχεια, αφού μετέφεραν μαζί το σώμα του παθόντος, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του εξαιτίας της αιμορραγίας από τα κτυπήματα που είχε ήδη δεχθεί στο λαιμό, στο εσωτερικό του καταλύματός του, κατάφεραν πλήγματα στο κεφάλι με το σίδερο.

Και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές σε υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.

Ισχυρίστηκαν απολογούμενοι ότι την ημέρα του συμβάντος είχαν επισκεφθεί την αδελφή του πρώτου και κόρη του δεύτερου.

Επιστρέφοντας στον καταυλισμό το απόγευμα, πέρασαν από την μάντρα που γνώριζαν ότι έχει πολλά παρατημένα σίδερα και αντίστοιχα υλικά.

Επειδή στο σπίτι τους υπήρχε μία χαλασμένη γεννήτρια καθώς και άλλα πράγματα που χρειάζονται επισκευές σκέφτηκαν ότι μπορεί να έβρισκαν κάτι στα σκουπίδια της παλιάς μάντρας.

Αφού βρήκε το καλώδιο που ήθελε ο 50χρονος βγήκε από την μάντρα, ενώ ο 34χρονος έψαχνε για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Κάποια στιγμή τον αντιλήφθηκε ο 43χρονος ο οποίος φαινόταν μεθυσμένος.

Τον ρώτησε τι κάνει εκεί και του είπε ότι έψαχνε για παλιά καλώδια. Του είπε να περιμένει εκεί για να του φέρει από μέσα από το σπίτι καλώδια και έτσι εκείνος νόμιζε ότι ήθελε να τον βοηθήσει.

Όταν βγήκε από το σπίτι είδε ότι κρατούσε ένα αιχμηρό αντικείμενο, και του είπε ότι δεν θα τον αφήσει να φύγει μέχρι να έρθει η αστυνομία.

Μετά κινήθηκε εναντίον του, όπως ισχυρίστηκε και εκείνος αφού τον απέφυγε για να αμυνθεί τον χτύπησε. Ισχυρίστηκαν ακόμη ότι είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών φαρμάκων και δεν είχαν επίγνωση των πράξεών τους.

Το θύμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και ήδη διαμένει με συγγενείς του στην Αυστραλία.

Στην δίκη θα παρασταθεί για την υποστήριξη της κατηγορίας η αδελφή του που έχει οριστεί και δικαστική συμπαραστάτης του.

