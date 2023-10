Αχαΐα

Αίγιο: Ανταλλαγή πυροβολισμών σε καταδίωξη διαρρηκτών

Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν στο Αίγιο, όπου αστυνομικοί αντάλλαξαν πυροβολισμούς με τους επίδοξους κλέφτες.

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αστυνομικών και τεσσάρων αγνώστων δραστών που επιχείρησαν να διαρρήξουν ΑΤΜ τράπεζας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Αίγιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, πλήρωμα περιπολικού του τμήματος Ασφαλείας Αιγίου εντόπισε τους άγνωστους δράστες την στιγμή που επιχειρούσαν να διαρρήξουν ΑΤΜ τράπεζας, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον περιβάλλοντα χώρο σούπερ – μάρκετ.

Αμέσως μετά οι άγνωστοι δράστες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των αστυνομικών και οι τελευταίοι ανταπέδωσαν τα πυρά, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Στην συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο και κατευθύνθηκαν προς την παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου.

Λίγη ώρα αργότερα, το αυτοκίνητο των δραστών βρέθηκε καμένο κοντά στην ανατολική είσοδο της πόλης, ενώ όπως προέκυψε από τις έρευνες της αστυνομίας, το όχημα των δραστών ήταν κλεμμένο.

Για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών, συλλέγονται στοιχεία, τόσο από τον χώρο που ήταν εγκατεστημένο το ΑΤΜ, όσο και από το σημείο που βρέθηκε καμένο το αυτοκίνητο, ενώ αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

