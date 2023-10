Κυκλάδες

Απάτη - Μήλος: “Υπάλληλος” πήρε χιλιάδες ευρώ από επιχειρηματία

Πως ο δράστης εξαπάτησε τον ιδιοκτήτη εστιατορίου και του απέσπασε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Δικογραφία για απάτη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου ημεδαπού ύστερα από σχετική έγκληση 29χρονου ιδιοκτήτη εστιατορίου στη Μήλο.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο 52χρονος προφασιζόμενος ότι θα εργαστεί στο εστιατόριο ως σεφ και χρειάζεται να αγοράσει επαγγελματικό εξοπλισμό, κατάφερε να αποσπάσει από τον 29χρονο το χρηματικό ποσό των 8.855 ευρώ.

Η δικογραφία για απάτη σχηματίστηκε από Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας καθώς η μήνυση από τον 29χρονο υπεβλήθη στη Θεσσαλονίκη.

