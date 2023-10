Καστοριά

Καστοριά: Νεκρός στη λίμνη εντοπίστηκε ο 42χρονος αγνοούμενος

Ποιος και που εντόπισε το άψυχο σώμα του 42χρονου που αναζητούνταν το τελευταίο 24ωρο.

Το άψυχο σώμα του 42χρονου που αναζητούνταν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Καστοριά, εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στο βυθό της λίμνης.

Την εξαφάνιση του άτυχου άνδρα είχε δηλώσει η μητέρα του, η οποία δεν είχε νέα του από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε παρκαρισμένο στην όχθη της λίμνης, στο δρόμο προς το Νοσοκομείο της Καστοριάς και εκεί εντοπίστηκαν και κάποια από τα ρούχα του.

Εκτεταμένες έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την αστυνομία και την ΕΤΑΚ Καστοριάς στην περιοχή γύρω από τη λίμνη, αλλά και μέσα στη λίμνη, με τη συνδρομή κλιμακίου της ΕΜΑΚ που έφτασε από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, άνδρες της ΕΜΑΚ εντόπισαν τον νεκρό άνδρα στο βυθό της λίμνης σε βάθος 3,5 μέτρων και σε απόσταση 5 μέτρων από το σημείο που είχαν βρεθεί τα ρούχα του.

