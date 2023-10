Λάρισα

Τύρναβος: Πυροβολισμοί με πέντε τραυματίες

Πού ακριβώς συνέβη το περιστατικό και ποια η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Πυροβολισμοί στον οικισμό των Ρομά στον Τύρναβο σημειώθηκαν σήμερα το πρωί της Κυριακής με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων, ένα εκ των οποίων σοβαρά στο μάτι το οποίο και θα οδηγηθεί στο χιερουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας του νομού Λάρισας Larissanet.gr το συμβάν σημειώθηκε το πρωί και απο τα σκάγια τραυματίστηκαν πέντε άτομα τα οποία αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας του Τυρνάβου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.

Πηγή: Larissanet.gr

