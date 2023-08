Κοινωνία

Τύρναβος: 8χρονος περπατούσε μόνος του στο δρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ένα αγοράκι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στο δρόμο.

-

Ένα 8χρονο παιδάκι το οποίο περιφερόταν μόνο και γυμνό από τη μέση και πάνω στον Βρυότοπο, εντόπισε χθες το μεσημέρι μία ηλικιωμένη γυναίκα και διαπιστώνοντας ότι είχε ξεφύγει της προσοχής της οικογένειάς του ειδοποίησε την αστυνομία.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και περιπολικό του Α.Τ. Τυρνάβου έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε το παιδί πού ήταν πολύ καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com το παιδάκι μένει στον Αμπελώνα με την οικογένειά του και η 53χρονη μητέρα του απουσίαζε από το σπίτι επειδή δούλευε, αφήνοντας αδελφή του παιδιού ηλικίας 24 ετών περίπου να το προσέχει.

Πηγή: paidis.com

Ειδήσεις σήμερα:

Ηγουμενίτσα: Άσκοποι πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης

“Καλάθι των Σχολικών”: Πότε μπαίνει σε ισχύ και τι περιέχει

Χασιά: Θρίλερ με τον εντοπισμό ανθρώπινου κρανίου