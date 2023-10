Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λουόμενος ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε θρήνο κατέληξε το μπάνιο στην θάλλασα. Που και πως εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας.

-

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι της Κυριακής, από την θαλάσσια περιοχή ακτής Νέων Πόρων, στον Πλαταμώνα, ένας 60χρονος αλλοδαπός.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου Πιερίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιστίνη - Αμπάς: Οι ενέργειες της Χαμάς δεν μας εκπροσωπούν

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα

Χάρης Δούκας: Η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας