Ρόδος: Κρατούσε “φυλακισμένη”, βίαζε και εξέδιδε γυναίκα που γνώρισε στο ίντερνετ

Για σωρεία κακουργημάτων κατηγορείται ο συλληφθείς που είχε κάνει κόλαση τη ζωή της γυναίκας.

Εξιχνιάστηκε, μετά από στοχευμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, υπόθεση εμπορίας ανθρώπου. Για την υπόθεση συνελήφθη χθες το πρωί, Κυριακή 15 Οκτωβρίου, ένας 50χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για αρπαγή, εμπορία ανθρώπων, παράνομη βία και παράβαση του κώδικα μετανάστευσης.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, ο δράστης προ ετών γνώρισε μέσω διαδικτύου και έπεισε νεαρή ομοεθνή του να ταξιδέψει στη Ρόδο με το πρόσχημα εξασφάλισης καλύτερης ποιότητας ζωής.

Ωστόσο, μετά την άφιξη της κοπέλας στο νησί, της αφαίρεσε τα ταξιδιωτικά έγγραφα και την κρατούσε έγκλειστη σε κατοικία εξαναγκάζοντας την με τη βία σε ερωτικές συνευρέσεις με τρίτα άτομα, έναντι αμοιβής που καρπωνόταν ο ίδιος. Παράλληλα της ασκούσε σωματική και ψυχολογική βία, ελέγχοντας την επικοινωνία με τα συγγενικά της πρόσωπα.

Από την αστυνομική έρευνα στην κατοικία και το όχημα που χρησιμοποιούσε ο δράστης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.587 ευρώ και έξι κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Για την προστασία και φροντίδα της κοπέλας ενεργοποιήθηκε πρωτόκολλο συνεργασίας με κατάλληλη δομή φιλοξενίας.

