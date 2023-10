Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο 65χρονος για ασέλγεια σε βάρος του ανιψιού του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο άνδρας που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος του 8χρονου αγοριού.

-

Στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 65χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του 8χρονου ανιψιού του. Η εισαγγελέας τού απήγγειλε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατοχή πυρομαχικών (επειδή βρέθηκαν στο σπίτι του 20 φυσίγγια, για τα οποία δεν διέθετε άδεια).

Η σύλληψή του έγινε χθες ύστερα από καταγγελία που έκαναν οι γονείς του 8χρονου στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Προηγουμένως, ο ανήλικος τους εκμυστηρεύτηκε όσα είχαν προηγηθεί στο διαμέρισμα του 65χρονου θείου του (εξ' αγχιστείας).

Κατά τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος είχε υπό την επίβλεψή του το ανήλικο αγόρι. Οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν, δε, στο σπίτι του 65χρονου, στους Αμπελόκηπους, όπου προέβη σε θωπείες σε απόκρυφα σημεία του 8χρονου.

Μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, ο 65χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιστίνη - Αμπάς: Οι ενέργειες της Χαμάς δεν μας εκπροσωπούν

Εκλογές - Δούκας: Με... βρώμικο γιόρτασε τη νίκη στον Δήμο Αθηναίων ο Ανδρουλάκης (εικόνες)

Μητσοτάκης για Μπελέρη: Nα ορκιστεί ο δήμαρχος Χειμάρρας