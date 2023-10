Ηράκλειο

Ηράκλειο: Κοιτούσε την προπόνηση παιδιών σε κολυμβητήριο και αυνανιζόταν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η είδηση για άνδρα που αυνανιζόταν στη θέα.. μικρών παιδιών. Ποια είναι η ταυτότητα του δράστη και ποιος ειδοποίησε τις Αρχές.

-

(εικόνα αρχείου)

Σοκαριστικό ήταν το θέαμα που αντίκρυσε μια Ηρακλειώτισσα όταν πήγε το παιδί της σε κολυμβητήριο του Ηρακλείου χθες το απόγευμα.

Η 22χρονη ενώ βρισκόταν στην κερκίδα και έβλεπε την 3 ετών κόρη της, είδε έξω από τις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο να παρακολουθεί την πισίνα που εκείνη την ώρα προπονούνταν παιδιά και έφηβοι.

Βλέποντας πιο προσεκτικά η 22χρονη διαπίστωσε ότι ο άνδρας που καθόταν στο τιμόνι, είχε κατεβάσει το παντελόνι του και αυνανιζόταν.

Η γυναίκα κάλεσε τους υπεύθυνους του κολυμβητηρίου κι εκείνοι με τη σειρά τους την αστυνομία. Ο ίδιος το κατάλαβε και απομακρύνθηκε από το χώρο, ωστόσο ταυτοποιήθηκε η ταυτότητά του.

Πρόκειται για έναν 52χρονο Ηρακλειώτη, ο οποίος δεν συνελήφθη χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος, χωρισμένος και πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, έχει απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσανατολικό: Ο Μπάιντεν σε Ισραήλ και Αμάν

Σε συναγερμό η Ευρώπη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα