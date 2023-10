Σάμος

Μέση Ανατολή: Διαμαρτυρία στο ΚΥΤ της Σάμου (βίντεο)

Μαζική συμμετοχή στην "εξέγερση" και προσαγωγές, στην δομή της Σάμου.

(εικόνα αρχείου)

Το βράδυ της Τετάρτης στο ΚΥΤ της Σάμου πραγματοποιήθηκε εξέγερση με περισσότερα από 200 άτομα να συμμετέχουν.

Χρειάστηκε η επέμβαση των ΜΑΤ για να λήξει.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media αποτυπώνουν την κατάσταση.

Εξέγερση απόψε στην δομή της Σάμου για την Παλαιστίνη.



Οι αλαλάζοντες θυμίζω έχουν έρθει ως πρόσφυγες.

Η κατάσταση θα ξεφύγει αν συνεχιστεί αυτή η παθητικότητα. pic.twitter.com/X0TfYPhgAg — Σταυροφόρος (@stavroforos_) October 18, 2023

Ένα από τα συνθήματα που φώναζαν: "Στην Ιερουσαλήμ κατευθυνόμαστε, ως εκατομμύρια μάρτυρες"

Εγιναν πέντε προσαγωγές.

