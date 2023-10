Αχαΐα

Πάτρα: Θρίλερ με σορό μέσα σε αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περαστικός είδε ακινητοποιημένο ΙΧ και εντόπισε μέσα το πτώμα. Πού εντοπίστηκε

-

(εικόνα αρχείου)

Μια νεκρή γυναίκα μέσα σε όχημα, εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περαστικός είδε ακινητοποιημένο ΙΧ, επί της οδού Κανελλοπούλου και όπως διαπίστωσε μέσα βρισκόταν γυναίκα, χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμεσα ειδοποίησε την ΕΛΑΣ, που έσπευσε στο σημείο.

Οπως διαπιστώθηκε η άτυχη γυναίκα, ηλικίας 43 ετών, λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε, πιθανά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ακινητοποίησε στην άκρη του δρόμου το αυτοκίνητο, αλλά προφανώς πριν προλάβει να καλέσει βοήθεια άφησε την τελευταία της πνοή.

Πηγή: tempo24

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Ο Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα: Οι απειλές και ο ξεσηκωμός των καλόγερων

Θεσσαλονίκη - Εβραϊκό μουσείο: Η στιγμή που αφήνουν τη βαλίτσα που προκάλεσε συναγερμό (βίντεο)