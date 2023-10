Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πατέρας έστελνε πορνογραφικό υλικό στην ανήλικη κόρη του

Τι υποστηρίζει ο άνδρας για το πορνογραφικό υλικό που έστελνε στο ανήλικο κορίτσι του.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε έναν 50χρονο σε φυλάκιση 18 μηνών, με 3ετή αναστολή, επειδή έστελνε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου στην ανήλικη κόρη του, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι στο υλικό αυτό απεικονίζεται η μητέρα της και πρώην σύζυγός του, για την οποία υποστήριζε στα τρία ανήλικα παιδιά τους ότι εκδίδεται έναντι αμοιβής.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έλαβαν χώρα από τον Μάιο του 2020 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, διάστημα κατά το οποίο το ανδρόγυνο ήταν σε διάσταση. Οι δε, αποστολές των βίντεο φέρεται να γίνονταν μέσω facebook, αλλά όχι από το προφίλ του κατηγορούμενου.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο Πλημμελειοδικείο αποκαλύφθηκε ότι υπήρξαν συνεχείς συγκρούσεις ανάμεσα στον 50χρονο και την πρώην σύζυγό του, ενώ, σύμφωνα με το φάκελο της δικογραφίας ο πρώτος ασκούσε σωματική και ψυχική βία σε βάρος των δύο μεγαλύτερων παιδιών τους, ενώ κατά το παρελθόν έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και του αφαιρέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας.

Στην απολογία του αρνήθηκε πως έστειλε ο ίδιος τα βίντεο, την ύπαρξη των οποίων, σύμφωνα με όσα είπε, αγνοούσε μέχρι την καταγγελία της πρώην συζύγου του. Το δικαστήριο τον έκρινε τελικά ένοχο για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και συκοφαντική δυσφήμιση.

