Χαλκίδα: Ιστιοφόρο χτύπησε στη Γέφυρα του Ευρίπου (εικόνες)

Το κατάρτι του πλοίου καταστράφηκε κατά τη σύγκρουση, ενώ τα ρεύματα παρέσυραν το ιστιοπλοϊκό.

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης 25 Οκτωβρίου στη Χαλκίδα, όταν ένα ιστιοφόρο προσπάθησε να περάσει από την «Γέφυρα του Ευρίπου», παρά το γεγονός ότι αυτή ήταν κλειστή.

Σύμφωνα με αναφορές της ιστοσελίδας eviathema.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 22:30. Στα πλάνα του βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ότι το κατάρτι του πλοίου καταστράφηκε κατά τη σύγκρουση, ενώ τα ρεύματα παρέσυραν το ιστιοπλοϊκό. Αυτό, οδήγησε στο χτύπημά του στο τοίχο της γέφυρας, προτού συνεχίσει την πορεία του ακυβέρνητο.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού που με επιδεξιότητα μετέφεραν τους επιβάτες σε ασφαλές σημείο. Επιπλέον, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν για να παράσχουν βοήθεια και υποστήριξη.

