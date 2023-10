Αχαΐα

Αχαΐα: Εισαγγελική παρέμβαση για τα δυο νεκρά βρέφη

Το χρονικό της υπόθεσης με τα δυο βρέφη της ίδιας οικογένειας, 20 ημερών και 2 μηνών, να πεθαίνουν μέσα σε έναν χρόνο.

Την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε το αποκλειστικό δημοσίευμα της «Πελοποννήσου» για τους θανάτους παιδιών οικογένειας από την Κάτω Αχαΐα, με τα κοριτσάκια 20 ημερών και δύο μηνών να φεύγουν από τη ζωή μέσα σ’ έναν χρόνο.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Νίκος Νικολάου έδωσε εντολή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης της υπόθεσης.

Η παραγγελία για περαιτέρω διερεύνηση δόθηκε δεδομένου της ύπαρξης τετελεσμένου γεγονότος, που είναι ο θάνατος του βρέφους 20 ημερών, το καλοκαίρι του 2022 στην Κάτω Αχαΐα, περιοχή που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Εισαγγελίας. Επιπλέον, η εισαγγελική έρευνα, όπως ανέφεραν πηγές ήταν επιβεβλημένη από τη στιγμή που υπάρχει ένα γεγονός και έχουμε και ένα προηγούμενο – αναφορά στην υπόθεση Πισπιρίγκου – να κινηθούν οι διαδικασίες, προκειμένου να μην «υπάρχουν σύννεφα».

Και ενώ η διερεύνηση των αιτιών των θανάτων βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξεκινά γενετικός έλεγχος που θα αφορά στις περιπτώσεις των δύο μωρών, καθώς εκτιμάται πως υπάρχει γονιδιακό υπόβαθρο. Η διαδικασία του ελέγχου είναι εφικτή, καθώς υπάρχει διαθέσιμο «υλικό». Για το κοριτσάκι των δύο μηνών που κατέληξε την περασμένη εβδομάδα στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αγία Σοφία» έχουν ήδη ληφθεί δείγματα, ενώ υπάρχουν ιστοί και του νεογνού, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ιστολογική εξέταση.

Το 20 ημερών κοριτσάκι, σύμφωνα με την καταγραφή του συμβάντος από το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας, βρέθηκε πρωινές ώρες της 19ης Ιουνίου 2022 χωρίς τις αισθήσεις του στην κούνια του, στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα του. Μετά τη γέννησή του, 1η Ιουνίου, κρίθηκε αναγκαία η παραμονή του για κάποιες ημέρες σε θερμοκοιτίδα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά το εξιτήριο που έλαβε, συστήθηκε στη μητέρα να γίνει στο μωρό εγκεφαλογράφημα. Όπως δηλώνει η ίδια, δεν υπήρξε ενημέρωση για την ύπαρξη κάποιου σοβαρού προβλήματος υγείας. Το ραντεβού για την προληπτική ιατρική εξέταση που δεν έγινε ποτέ, καθώς το βρέφος κατέληξε, είχε προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου.

Αναφερόμενη η 23χρονη μητέρα στο τί προηγήθηκε της απώλειας του δεύτερου παιδιού την περασμένη εβδομάδα και ενώ νοσηλευόταν στο «Αγία Σοφία», δήλωσε: «Πέντε μέρες πριν το πολύ σοβαρό συμβάν, μας είπαν ότι το παιδί έχει επιληψία, το παιδί είχε πάρει φάρμακο στις 23:00 και έκανε πάλι σπασμό. Οι γιατροί είπαν να ανεβάσουν τη δοσολογία του φαρμάκου και την επόμενη ημέρα το παιδί έφυγε». Χθες, το αγγελούδι κηδεύτηκε.

