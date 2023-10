Ρεθύμνου

ΕΠΑΛ: Εκκώνωση σχολείου μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από τηλεφώνημα για βόμβα σε σχολείου του Ρεθύμνου.

Αναστάτωση επικράτησε στο 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου μετά από τηλεφώνημα άγνωστου που ενημέρωσε για τοποθέτηση βόμβας στο κτιριακό σχολικό συγκρότημα.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις και όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μανούσος Μαραγκάκης, «…το σχολείο εκκενώθηκε, με τάξη και χωρίς προβλήματα αποχώρησαν 650 περίπου μαθητές. Στο σχολείο έφτασαν η ΕΛΑΣ και κλιμάκιο με εκπαιδευμένο σκύλο για ανίχνευση εκρηκτικών μηχανισμών».

Όπως αποδείχθηκε επρόκειτο για μία φάρσα η οποία προκάλεσε την ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα χωρίς όμως περαιτέρω προβλήματα. «Όλες οι αίθουσες και βοηθητικοί χώροι, γραφεία και στεγασμένοι χώροι ελέγχθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αλλά δεν εντοπίστηκε κάτι» ανέφερε ο κ. Μαραγκάκης.

