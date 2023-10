Λάρισα

Λάρισα: Πτώση γυναίκας από τον 3ο όροφο - Σοβαρά τραύματα

Πώς συνέβη ξαφνικά η πτώση της γυναίκας, πόσο γρήγορα παρενέβησαν Αστυνομία αλλά και ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε κεντρική περιοχή της Λάρισας, καθώς μια γυναίκα βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Όπως μετέδωσε η ενημερωτική ιστοσελίδα της Λάρισα onlarissa.gr η 50χρονη περίπου γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι του 3ου ορόφου κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες και βρέθηκε στον ακάλυπτο.

Το συμβάν σημειώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού 28ης Οκτωβρίου λίγο μετά τις 15.15.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την γυναίκα μεταφέροντάς την στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει η Αστυνομία.

Πηγή: Onlarissa.gr

