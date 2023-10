Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Η δικαστική απόφαση για τη μάνα που άφησε τα παιδιά στο αυτοκίνητο μόνα τους

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τη μητέρα που άφησε τα παιδιά της στο αυτοκίνητο.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αθώωσε μία μητέρα που άφησε μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο τα τρία μικρά παιδιά της -μεταξύ αυτών δίδυμα ηλικίας 6 μηνών- για να πάει να κάνει κάποιες αγορές.

Εξαντλώντας την επιείκειά του και κρίνοντας ότι η γυναίκα δεν ενήργησε με δόλο, το δικαστήριο την αθώωσε για την πράξη της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Την κάλεσε, δε, να είναι πιο προσεκτική στο μέλλον. «Το κακό δεν αργεί να γίνει. Εγώ προσωπικά δεν θα άφηνα ούτε λεπτό το παιδί μου μόνο του» είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου, απευθυνόμενη στη γυναίκα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη πέρσι τον Μάιο, σε κεντρικό δρόμο του Ευόσμου. Περαστική εντόπισε εντός του οχήματος τα τρία ανήλικα- εκτός από τα δίδυμα βρέφη ήταν και η 4χρονη αδελφή τους.

«Όταν ξεκίνησα με το αυτοκίνητο, τα παιδιά κοιμήθηκαν» απολογήθηκε η μητέρα, τονίζοντας ότι δεν ήθελε να ξυπνήσει τα δίδυμα επειδή το ένα ήταν ανήσυχο. «Έκανα γύρες για να αφήσω το όχημα σε ασφαλές σημείο, όπου είχε σκιά. Κατέβασα λίγο το παράθυρο για να παίρνουν αέρα. Δεν είχα πρόθεση να κάνω κακό» πρόσθεσε και εμφανίστηκε μετανιωμένη για την πράξη της.

«Δεν πήγα για καφέ» απάντησε σε ερώτηση της έδρας για το «πώς έζησε αυτό το θρίλερ», σημειώνοντας ότι ανάμεσα σε άλλα αγόρασε γάλατα και πάνες για τα παιδιά, κι όταν πήγε σε δεύτερο κατάστημα έχασε την αίσθηση του χρόνου επειδή καθυστέρησε, όπως είπε, στο ταμείο.

