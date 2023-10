Έβρος

Μεταναστευτικό: Σύλληψη διακινητή στην Ορεστιάδα

Ενώπιον της Δικαιοσύνης θα βρεθεί ο κατηγορούμενος για διακίνηση μεταναστών.

Διακινητής ο οποίος επιχείρησε να προωθήσει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 17 μετανάστες συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε ενώ κινούνταν με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο στην Επαρχιακή Οδό Μικρού Δερείου-Μεγάλου Δερείου και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών διαπιστώθηκε ότι πέραν της παράνομης διακίνησης μεταναστών στερείται και άδειας ικανότητας οδήγησης.

Σημειώνεται ότι κατασχέθηκε το εν λόγω όχημα, χρηματικό ποσό κι ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο δράστης και οδηγός του οχήματος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας.

