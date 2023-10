Καρδίτσα

Μαραθέα: Ο ΑΝΤ1 στη μαθητική παρέλαση του χωριού που δοκιμάστηκε από τον “Daniel”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μαθητές παρέλασαν γεμάτη περηφάνια, επιστρέφοντας στο χωριό τους, καθώς είναι υποχρεωμένοι να ζουν μακριά από αυτό, αφού το σχολείο τους καταστράφηκε.

-

Τα παιδιά της Μαραθέας γύρισαν στην πλατεία του χωριού ,δυο μήνες μετά την κακοκαιρία Daniel και σκόρπισαν χαρά, επαναφέροντας τα χαμόγελα στους κατοίκους.

«Ήταν παρά πολύ συγκινητικό ήταν κάτι που δεν είχαμε ζήσει μετά την καταστροφή ελπίζω να πάνε όλα καλά και να γυρίσουν σύντομα στο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους κατοίκους του χωριού.

«Μετά από την πλημμύρα είναι η πρώτη φορά που πάτησε όλος ο κόσμος αυτός στην πλατεία», ανέφερε μια άλλη κάτοικος.

Η παρέλαση έγινε πράξη μετά από επιθυμία των μαθητών του δημοτικού σχολείου του χωριού, το οποίο καταστράφηκε.

Οι εικόνες από το σχολείο του χωριού, δυο μήνες μετά τη φονική κακοκαιρία, με τους μουχλιασμένους και γκρεμισμένους τοίχους είναι αποκαρδιωτική.

«Δεν βρίσκονται ένα μένει στην Καρδίτσα άλλο μένει στα Τρίκαλα άλλο στο χωριό άλλο σε κάποιο άλλο χωριό, ήταν μια ευκαιρία να συναντηθούν τα παιδιά», δήλωσε μια από τις κατοίκους του χωριού.

Οι ίδιοι μαθητές εξέφρασαν την περηφάνια τους που παρέλασαν, αλλά και την στεναχώρια τους, που το σχολείο τους έχει καταστραφεί και δεν μπορούν ακόμη, να επιστρέψουν σε αυτό.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρτέμιδα: Επιβάτης λεωφορείου έσπασε τα τζάμια και απείλησε ότι θα τους σκοτώσεις όλους (εικόνες)

28η Οκτωβρίου – Αγρίνιο: Περηφάνια για τον μαθητή με ολική απώλεια όρασης που παρέλασε

Αίγυπτος: Καραμπόλα αυτοκινήτων με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)