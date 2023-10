Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ: Κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες και μπουκάλια σε διμοιρία των ΜΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα και στην περιοχή των Εξαρχείων

-

Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε τα ξημερώματα διμοιρία της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης που φρουρούσε την υπό κατασκευή βιβλιοθήκη στο ΑΠΘ.

Στις 3:30 ομάδα κουκουλοφόρων, που βρισκόταν στο κτήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών, επιτέθηκε με πέτρες και μπουκάλια στην διμοιρία, που βρισκόταν εγκατεστημένη στην οδό Αγ. Δημητρίου. Ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε στο χέρι. Οι αστυνομικοί απώθησαν τους νεαρούς προς το εσωτερικό του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ έγιναν δύο προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος των δύο ατόμων, τα οποία και αποχώρησαν.

Εκτιμάται ότι η επίθεση σχετίζεται με τον τραυματισμό 17χρονης από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ στην Αθήνα. Λίγες ώρες νωρίτερα είχαν ξεσπάσει επεισόδια στην περιοχή των Εξαρχείων ανάμεσα σε αντιεξουσιαστές και αστυνομικές δυνάμεις.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία την Κυριακή

Γάζα - Ερυθρός Σταυρός: Ο κόσμος δεν πρέπει να ανεχθεί αυτό που συμβαίνει

Βόλος: Της έκλεψαν το πορτοφόλι από το τραπέζι κι εκείνη δεν....το κατάλαβε