Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τροχαίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική.

-

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην επαρχιακή οδό Ανάληψης – Δρακοντίου.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι οδηγοί των δύο οχημάτων. Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό της οδηγού του ενός αυτοκινήτου, χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία την Κυριακή

Γάζα - Ερυθρός Σταυρός: Ο κόσμος δεν πρέπει να ανεχθεί αυτό που συμβαίνει

Βόλος: Της έκλεψαν το πορτοφόλι από το τραπέζι κι εκείνη δεν....το κατάλαβε