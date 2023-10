Ηράκλειο

Ηράκλειο: Νεκρός άνδρας από ηλεκτροπληξία στην ταράτσα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες στην ταράτσα του σπιτιού του.

-

Τραγωδία στο Ηράκλειο με έναν 71χρονο να χάνει τη ζωή του με τραγικό τρόπο χθες Σάββατο (28/10) λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες στην ταράτσα του σπιτιού του στην περιοχή των Πατελών και κεραυνοβολήθηκε από γυμνό καλώδιο.

Τον 71χρονο βρήκε η σύζυγός του και ειδοποίησε τις Αρχές. Στην ταράτσα της τριώροφης κατοικίας, όπου ο 71χρονος είχε τοποθετήσει κλουβιά με πουλιά, υπήρχαν διάφορα εργαλεία αλλά και χυμένη ποσότητα νερού, καθώς ο άνδρας επρόκειτο να πραγματοποιήσει εργασίες μόνωσης, ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν βρέθηκε από τους οικείους του κρατούσε στο χέρι του ένα καλώδιο, από το οποίο περνούσε ηλεκτρικό ρεύμα.

Πηγη: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χόκει - ΗΠΑ: Νεκρός νεαρός αθλητής, παγοπέδιλο του έκοψε το λαιμό

Παραλία Πλαταμώνα: Ελικόπτερο του Λιμενικού τραυμάτισε 42χρονη

Νάουσα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε γέφυρα - Νεκρός ο οδηγός