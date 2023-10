Σάμος

Σάμος: Συλλήψεις για επεισόδια στη Δομή Μεταναστών

Πότε ξέσπασαν οι συμπλοκές μεταξύ των μεταναστών και ποιες κατηγορίες απαγγέλθηκαν κατά των συλληφθέντων.

Δύο μετανάστες συνελήφθησαν το Σάββατο από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Σάμου, για εμπλοκή τους σε παράνομες ενέργειες που φέρονται να έχουν λάβει χώρα στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Υποδοχής Αλλοδαπών του νησιού. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, απογευματινές ώρες Σαββάτου στην παραπάνω δομή, οι συλληφθέντες φέρονται να ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με άλλους μετανάστες και να συμμετείχαν σε βιαιοπραγίες, ενώ κατά το χρόνο των περιστατικών προκλήθηκαν φθορές σε οικίσκους της Δομής. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, περιλαμβάνει τα αδικήματα της διατάραξης της κοινής ειρήνης και της πρόκλησης φθορών. Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σάμου.

Νέες δομές υποστήριξης για πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και μέσα επιτήρησης συνόρων

Παράλληλα ,με ανακοινώσεις της στις 25/10/2023, η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστοποίησε την επιλογή και έγκριση δύο προτάσεων χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

1) η ελληνική πρόταση με τίτλο «ΠΥΞΙΔΑ-Συμπληρωματικός Μηχανισμός Υποστήριξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα». Το έργο προβλέπει:

α) την ίδρυση 5 Κέντρων πανελλαδικά για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας με επίκεντρο το τραύμα, εξειδικευμένη νομική βοήθεια, στοχευμένες υπηρεσίες για την καταπολέμηση των ποσοστών εγκατάλειψης του γυμνασίου μεταξύ των Ασυνόδευτων Ανηλίκων καθώς και υπηρεσίες για Ασυνόδευτα Ανήλικα που έχουν ενηλικιωθεί (18-21 ετών) και στερούνται προστατευτικού πλαίσιο

β) την εκπαίδευση και κλινική επίβλεψη για επαγγελματίες που εργάζονται με Ασυνόδευτα Ανήλικα, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται σε θέματα παιδικής προστασίας και την προστασία τους από εξουθένωση

γ) υπηρεσίες συνοδείας κατά τη νοσηλεία και εξειδικευμένη συνοδεία έκτακτης ανάγκης σε εγκαταστάσεις υγείας για Ασυνόδευτα Ανήλικα

δ) εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό και εργαστήρια για την ενδυνάμωση των Ασυνόδευτων Ανηλίκων με την αντιμετώπιση της βίας, των στερεοτύπων φύλου, την προώθηση της ισότητας και την ενθάρρυνση της κοινοτικής συμμετοχής. Το έργο εκτιμάται ότι θα υποστηρίξει περίπου 3.000 Ασυνόδευτα Ανήλικα, 50 Ασυνόδευτα Ανήλικα που έγιναν πρόσφατα ενήλικες και 1.742 επαγγελματίες στο πεδίο.

Η παραπάνω ειδική δράση θα ενταχθεί στο Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, 2021-2027 με 90% συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2) η ελληνική πρόταση με τίτλο «Μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της ηλεκτρονικής επιτήρησης μέσω της ενίσχυσης των επικοινωνιακών συνδέσεων» - Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτήρηση των χερσαίων συνόρων». Σκοπός του έργου είναι:

η αγορά είκοσι επτά (27) Κινητών Κέντρων Διαχείρισης Συμβάντων (MIMC) για την κάλυψη εξειδικευμένων απαιτήσεων επιτήρησης και λειτουργίας (κινητό σύστημα καμερών παρακολούθησης και κέντρο ελέγχου λήψης-μετάδοσης ήχου και εικόνας με ενσωματωμένο σύστημα drone). Τα MIMC θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επιτήρησης στα χερσαία σύνορα, καθώς και για σκοπούς κάλυψης σε περιοχές που δεν μπορούν να παρακολουθηθούν με τα υπάρχοντα μέσα.

Η παραπάνω ειδικής δράση θα ενταχθεί στο Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων με 80 % συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

