Σάμος: Χτύπησε τη σύζυγό του και της έκλεψε χρήματα

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία με αποτέλεσμα τη σύλληψη του άντρα και το σχηματισμό δικογραφίας.

Επεισόδιο ενδοοικοεγενειακής βίας καταγγέλθηκε στη Σάμο, όπου ένας άντρας φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα του, να την απείλησε με μαχαίρι και να της αφαίρεσε ποσό 180 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθη στην περιοχή Καρλοβασίου άνδρας με τις κατηγορίες κλοπής, παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα, παράβασης της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, σωματικής βλάβης και απειλής.

Ο συλληφθείς το απόγευμα, της 30ης Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια επεισοδίου με σύντροφό του εντός οικίας στην παραπάνω περιοχή, φέρεται να την απείλησε, να της προκάλεσε σωματικές βλάβες με σωματική βία και με χρήση μαχαιριού, και ακολούθως να αφαίρεσε από την κατοχή της χρηματικό ποσό 180 ευρώ.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίων Σάμου.

