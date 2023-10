Λευκάδα

Λευκάδα: Νεκρός βρέθηκε ηλικιωμένος στη βάρκα του

Ποια η παρέμβαση Λιμενικού Σώματος και ΕΚΑΒ για τη συνδρομή του άτυχου άνδρα. Τι ανέφεραν συντοπίτες του.

Για την ύπαρξη άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του εντός του ερασιτεχνικού αλιευτικού σκάφους του, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι Λυγιάς της Λευκάδας, ενημερώθηκε, βραδινές ώρες τη Δευτέρα, η Λιμενική Αρχή Λευκάδας.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της, που διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 78χρονο ημεδαπό, καθώς και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Λιμεναρχείο Λευκάδας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Περίοικοι ανέφεραν ότι παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ο άνδρας σπανίως εγκατέλειπε τη βάρκα του με αποτέλεσμα να περνά πολλές ώρες μόνος του εκεί, βάζοντας ΈΤΣΙ Σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλειά του.

