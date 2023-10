Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός καταδικάστηκε για θανατηφόρο τροχαίο

Ποιες οι συνθήκες του ατυχήματος και τι υποστήριξε ο αστυνομικός για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να ελαφρύνει τη θέση του.

Αστυνομικός καταδικάστηκε σε 5μηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή, για θανατηφόρο τροχαίο που προκάλεσε τον Δεκέμβριο του 2020 στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν οδηγό 51 ετών. Ο αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με την αναγνώριση ελαφρυντικού.

Οδηγώντας υπηρεσιακό φορτηγό της ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος κινείτο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Πολυγύρου όπου, σύμφωνα με τη δικογραφία, επιχείρησε να αλλάξει κατεύθυνση κίνησης, σε σημείο του δρόμου όπου αυτό απαγορευόταν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εκείνος να ανακόψει την πορεία του Ι.Χ. αυτοκινήτου που τον ακολουθούσε, και το αυτοκίνητο αυτό να πέσει πάνω στο φορτηγό της Αστυνομίας.

Από τη σύγκρουση ο 51 ετών οδηγός υπέστη πολλαπλές κακώσεις, εξαιτίας των οποίων επήλθε ο θάνατός του.

Στην απολογία του, ο αστυνομικός ανέφερε ότι ο θανών δεν φορούσε ζώνη, τονίζοντας πως όταν τον αντίκρισε είχε τις αισθήσεις του, ενώ ειδοποίησε τις Αρχές. «Το γεγονός αυτό μου προκάλεσε θλίψη. Είμαι τόσα χρόνια οδηγός ποτέ δεν συνέβη κάτι» ανέφερε.

