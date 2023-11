Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε αυτοκίνητα και μηχανή (εικόνες)

Το τροχαίο "στοίχισε" την ζωή σε μία γυναίκα και τραυματίστηκαν τρεις οδηγοί. Πώς συνέβη η τραγωδία. Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 3.15 το απόγευμα στην οδό Μοναστηρίου, μπροστά από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αστικό λεωφορείο, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μηχανή. Η γυναίκα ήταν συνεπιβάτης στο δίκυκλο, ενώ ο θάνατός της ήταν ακαριαίος.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται. Εξαιτίας του συμβάντος η οδός Μοναστηρίου παρέμεινε κλειστή στο σημείο για τουλάχιστον μία ώρα.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, εκφράζουν την οδύνη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα που συνέβη σήμερα το μεσημέρι, στην οδό Μοναστηρίου.

Η οικογένεια του ΟΑΣΘ εκφράζει επίσης τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.

Φωτογραφίες: thestival.gr

