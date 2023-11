Φθιώτιδα

Στυλίδα: Οδηγός νταλίκας λιποθύμησε από τσίμπημα σφήκας

Παραλίγο τραγωδία στην εθνική οδό, όταν ο οδηγός της νταλίκας έχασε τις αισθήσεις του.

Άγιο είχε ο οδηγός νταλίκας όταν λίγο έλειψε να γίνει σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό, στα τούνελ της Στυλίδας, το μεσημέρι της Τετάρτης (1/11/23).

Γύρω στις 2 το μεσημέρι 56χρονος οδηγός νταλίκας δέχτηκε τσίμπημα από σφήκα την ώρα που κινούνταν στο 2ο τούνελ κι άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. Πριν λιποθυμήσει ο άνθρωπος πρόλαβε και ειδοποίησε τον συνάδελφο του οδηγό που ακολουθούσε και συγχρόνως, ευτυχώς, κατάφερε να σταματήσει το όχημα - που κουβαλούσε μεγάλο μηχάνημα έργου - ακριβώς στην έξοδο της σήραγγας και στην άκρη οριακά στα προστατευτικά κιγκλιδώματα!

Το συνοδευτικό όχημα που ακολουθούσε τις δύο νταλίκες, ειδοποίησε με τη σειρά του το ΕΚΑΒ και Κινητή Μονάδα με αναισθησιολόγο γιατρό έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο.

Οι ενέργειες των διασωστών ήταν σωτήριες, καθώς η άμεση χορήγηση των ενδοφλέβιων φαρμάκων επανέφεραν τον 56χρονο, τον οποίο στη συνέχεια παρέδωσαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, καλά στην υγεία του.

Πηγή: lamiareport.gr

