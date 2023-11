Ηράκλειο

ΠΑΓΝΗ: Παιδί τραυματίστηκε παίζοντας στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο προαύλιο του νοσοκομείο έγινε το περιστατικό, με το παιδί να τραυματίζεται σοβαρά.

-

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα παιδί 3 ετών, παίζοντας στον αύλειο χώρο του ΠΑΓΝΗ.

Το παιδί ήταν κοντά στο πάρκινγκ και πιάστηκε για να παίξει από κινητό εμπόδιο στάθμευσης, αλλά αυτό έπεσε και το πλάκωσε.

Σύμφωνα πληροφορίες μαζί με το παιδί ήταν και ο κηδεμόνας του που είναι εργαζόμενος στο νοσοκομείο όμως προφανώς δεν πρόλαβε τις κινήσεις του νηπίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί φεύγοντας από τον παιδικό σταθμό που εδρεύει μέσα στο χώρο του νοσοκομείου πιάστηκε για να παίξει σε κινητό εμπόδιο που μοιάζει με «Π» και στο μέσο κρέμεται ταμπέλα που δείχνει τη μονάδα Alzheimer.

Το εμπόδιο αναποδογύρισε και το χτύπησε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό το εμπόδιο χρησιμοποιείται για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα επισκεπτών στο σημείο. Μια εκδοχή θέλει το συμβάν να σημειώθηκε σε απόσταση κάποιων μέτρων από τον παιδικό σταθμό ενώ μια άλλη κοντά στο σημείο εισόδου και εξόδου αυτού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί υπέστη κάποιο κάταγμα ενώ επίσης φέρεται να έχει και χτύπημα στο κεφάλι. Το νήπιο εισήχθη αμέσως στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Έλληνες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια

Pricefox - Σούπερ μάρκετ: 8 κινήσεις για να εξοικονομήσεις χρήματα

“Κιβωτός του κόσμου”: Ο πατέρας Αντώνιος σε δίκη για ασέλγεια και κατάχρηση ανηλίκων