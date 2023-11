Γάζα: Έλληνες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια

Κόσμος

Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός Ελλήνων από τη Γάζα. Πού βρίσκονται και πότε επιστρέφουν Ελλάδα.

Κατόπιν ενεργειών του υπουργείου Εξωτερικών, συνολικά δεκαέξι άτομα, Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, διήλθαν σήμερα από τη Γάζα στην Αίγυπτο, μέσω της συνοριακής διάβασης της Ράφα.

Οι δώδεκα εξ αυτών πέρασαν στην Αίγυπτο σήμερα το μεσημέρι, ενώ, πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε ο ασφαλής απεγκλωβισμός επιπλέον τεσσάρων.

Οι Έλληνες πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους βρίσκονται πλέον στην Αίγυπτο και θα προγραμματιστεί η μετάβασή τους στην Ελλάδα στο αμέσως προσεχές διάστημα.

