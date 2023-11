Αρκαδία

Αρκαδία: Φωτιά στα Άνω Δολιανά

Η φωτιά καίει δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στην Αρκαδία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου και καίει δασική έκταση στα Άνω Δολιανά, Βόρειας Κυνουρίας.

Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 13 οχήματα και 2 Α/Φ. Στην κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άνω Δολιανά, Βόρειας Κυνουρίας, Αρκαδίας. Επιχειρούν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 13 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 4, 2023

Η φωτιά φαίνεται πώς ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα κοντά στο Δραγούνι, και μαίνεται σε πευκώδη περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά η φωτιά ξέσπασε από κομμένο καλώδιο της ΔΕΗ και καίει δάσος. Μάλιστα, σήμερα στο χωριό είναι η γιορτή του Κάστανου, ενώ για αύριο, Κυριακή 5 Νοεμβρίου, οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει τη μεταφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου από τα Άνω στα Κάτω Δολιανά, όπως αναφέρει το τοπικό drt915.gr.

