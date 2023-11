Φθιώτιδα

Λάρυμνα: Προσάραξη φορτηγού πλοίου

Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.

Φορτηγό πλοίο σημαίας Κομόρες με 15 άτομα πλήρωμα όλοι αλλοδαποί προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Λάρυμνας χωρίς να αιτεί συνδρομή.

Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα ρυμπουλκό.Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Τούσλα της Τουρκίας με προορισμό της Λάρυμνα.

Στη θάλασσα περιοχή πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί 5 μποφόρ.

