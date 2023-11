Εύβοια

Φωτιά - Κάρυστος: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες (βίντεο)

Τα εναέρια μέσα που από πολύ νωρίς έφτασαν στην περιοχή ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν ρίψεις νερού λόγω των ισχυρών ανέμων.

Χωρίς ενεργό μέτωπο, με διάσπαρτες μικροεστίες είναι αυτή την ώρα η φωτιά στην Κάρυστο, οπού νωρίτερα είχε πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανεμών ενώ είχαν εκκενωθεί προληπτικά και τα χωριά Αμυγδαλιά και Πρινιά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα.

Τα εναέρια μέσα που από πολύ νωρίς έφτασαν για να συνδράμουν στον περιορισμό της φωτιάς ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν ρίψεις νερού λόγω των ισχυρών ανέμων ενώ οι κάτοικοι των χωριών Αμυγδαλιά και Πρινιά έχουν εκκενώσει τα χωριά.

«Το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο, έχει απλώσει η φωτιά, σχεδόν χωρίς αντίσταση, διότι οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε για 8 – 9 μποφόρ – οι ριπές του ανέμου μπορεί σε κάποια σημεία να είναι τεράστιες. Τα εναέρια μέσα παρότι προσπάθησαν να προσεγγίσουν δεν κατάφεραν να κάνουν ρίψεις. Η φωτιά έχει περάσει μέσα από οικισμούς, έχει κάψει ιδιοκτησίες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δήλωσε ο κ. Κελαϊδίτης μιλώντας στην ΕΡΤ ενώ πρόσθεσε:

«Λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε γιατί στην περιοχή επικρατεί ένας πανικός αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε αυτές τις συνθήκες η κατάσταση δεν μπορεί να είναι εύκολα προβλέψιμη».

Με τη βοήθεια των πυροσβεστών, της αστυνομίας και της δημοτικής αρχής κατευθύνονται προς την Κάρυστο.

Αναμένονται ενισχύσεις των πυροσεβεστικών δυνάμεων από όλη την Εύβοια και την ευρύτερη περιοχή ενώ έχουν κινητοποιηθεί μηχανήματα του Δήμου Κάρυστου και της Περιφέρειας Στερεάς.

Πηγή: evima.gr