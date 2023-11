Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων - Νεκροί οι οδηγοί

Τροχαίο με δύο νεκρούς στην ΕΟ Δράμας - Εξοχής. Πώς συνέβη το δυστύχημα που "στοίχισε" τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Δράμας - Εξοχής, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 43χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα, στο σημείο του δυστυχήματος, ο 58χρονος οδηγός, ενώ μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατέληξε και ο 43χρονος κατά την διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

