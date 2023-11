Ηλεία

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε αυλάκι (εικόνες)

Τραγικό τέλος για οδηγό που σκοτώθηκε μετά από τροχαίο που σημειώθηκε την Κυριακή.

Τραγική κατάληξη είχε για έναν ηλικιωμένο άνδρα από τη Ροβιάτα το τροχαίο χθες το απόγευμα στην περιοχή του Παλαιοχωρίου του δήμου Πηνειού, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και «ντελαπάρισε» εντός αποστραγγιστικού αύλακα.

Ειδικότερα, ήταν περίπου 18:30 όταν ο 79χρονος οδηγός ενός ΙΧ επιβατηγού μάρκας Citroen έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη στροφή μετά το γήπεδο της τοπικής ομάδας του Παλαιοχωρίου.

Το όχημά του κατέληξε αναποδογυρισμένο εντός αποστραγγιστικού αύλακα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αμαλιάδας με 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες προκειμένου να απεγκλωβιστεί. Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον σοβαρά τραυματισμένο άνδρα από τους ανθρώπους της Π.Υ. Αμαλιάδας και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Κ.Υ. Γαστούνης, όπου το ιατρικό προσωπικό απλά διαπίστωσε τον θάνατό του.

