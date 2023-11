Αχαΐα

Τροχαίο: Φορτηγό του συνέθλιψε το πόδι

Άνδρας στην προσπάθεια του να διασχίσει το δρόμο παρασύρθηκε από φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Γούναρη, στην Πάτρα.

Στο ύψος της πλατείας Ομονοίας άνδρας στην προσπάθεια του να διασχίσει το δρόμο παρασύρθηκε από φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βαρύ όχημα του συνέθλιψε το πόδι.

Ο τραυματίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.

