Ενδοοικογενειακή βία: Πατέρας καταδικάστηκε μετά από καταγγελία των παιδιών του

Η καταγγελία που έκαναν οι κόρες ενός άνδρα από τον Αλμυρό, ο οποίος καταδικάστηκε από το δικαστήριο.

Για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή καταδικάστηκε σε ποινή 11 μηνών με τριετή αναστολή, ένας 48χρονος από τον Αλμυρό, ο οποίος ασκούσε βία στις ανήλικες κόρες του όταν έπρεπε να περάσει μαζί τους ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα, μετά το διαζύγιο.

Η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει για απειλές και ξυλοδαρμό των παιδιών το 2020 και χθες που εκδικάστηκε η υπόθεση, η 18χρονη σήμερα κόρη του, αρνήθηκε να υπάρξει απόσυρση της μήνυσης ή ποινική διαμεσολάβηση, αλλά ζήτησε την καταδίκη του.

Ο 48χρονος κατηγορήθηκε πως έπαιρνε από τα παιδιά τα κινητά για να μην μιλάνε με την μητέρα τους και όταν η 15χρονη τότε κόρη του αρνήθηκε να υπακούσει την χαστούκισε, την έπιασε από τον λαιμό και την έσερνε στην βεράντα. Τις καταγγελίες επιβεβαίωσε και η αδελφή της που το 2020 ήταν 14 ετών. “Μας χτυπούσε, θέλω να τιμωρηθεί”, δήλωσε η κόρη του στην δίκη και αρνήθηκε να υπάρξει διαμεσολάβηση.

