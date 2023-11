Μαγνησία

Βόλος - Τροχαίο με νεκρό βρέφος: Πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια το αλκοόλ στο αίμα του οδηγού της μηχανής

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος με θύμα ένα βρέφος λίγων μηνών.

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την φονική παράσυρση του βρέφους στον Βόλο

Πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ήταν το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του οδηγού της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε το βρέφος στον Βόλο, κάτι που αλλάζει τα δεδομένα στην υπόθεση, σύμφωνα με το Mega.

Ο εντοπισμός αλκοόλ αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για τον οδηγό της μηχανής και τη μετέπειτα ποινική του μεταχείριση. Ο 33χρονος δεν αποδέχεται την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.

Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή όπου ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε τον παππού που κρατούσε στην αγκαλιά το βρέφος στον Βόλο, με αποτέλεσμα το παιδί να βρει τραγικό θάνατο.

Πώς συνέβη η τραγωδία

O 53χρονος παππούς καθόταν με τη γυναίκα του σε κατάστημα εστίασης επί της Αντωνοπούλου, το βράδυ του Σαββάτου (4/11). Μετά από λίγο έφτασαν κόρη, γαμπρός και η μερικών μηνών εγγονή του. Έτσι, θέλοντας να βοηθήσει, διέσχισε με το μωρό χωρίς το καρότσι του.

Ο 53χρονος βρέθηκε στο οδόστρωμα παρασυρμένος από τη μηχανή και το μωρό επίσης, χτυπώντας στο κρανίο. Στο αιφνίδιο και τραγικό γεγονός, παρόντες ήταν και οι γονείς του άτυχου βρέφους και η γιαγιά του, η οποία βλέποντας μπροστά στα μάτια της να εκτυλίσσεται αυτή η τραγωδία, πετάχτηκε στον δρόμο, πήρε αγκαλιά το βρέφος και διερχόμενο ταξί σταματώντας να δει τι συμβαίνει, τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Η κινητοποίηση στο νοσοκομείο ήταν άμεση και μαζική από πλευράς ιατρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων (νευροχειρουργού, αναισθησιολόγου, κ.λ.π) ώστε να προσφερθεί κάθε δυνατή βοήθεια στο βρέφος, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του, λίγη ώρα πριν τα μεσάνυχτα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν.

