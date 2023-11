Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Θρίλερ με σορό γυναίκας σε παραλία

Η σορός εντοπίστηκε κοντά στο κτήριο των Ναυτοπροσκόπων και ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Αλεξανδρούπολης, για την ύπαρξη σορού γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στην παραλία δυτικά του λιμένα Αλεξανδρούπολης, πλησίον του κτηρίου Ναυτοπροσκόπων.

Η σορός ανασύρθηκε από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής με τη συνδρομή στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου.

