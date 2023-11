Βοιωτία

Βοιωτία: Νεκρός νεαρός σε καταδίωξη - Εκπυρσοκρότησε όπλο αστυνομικού (εικόνες)

Αιματηρή κατάληξη είχε η καταδίωξη επιβατών αυτοκινήτου που κινούνταν μέσα στην νύχτα. Πως συνέβη το περιστατικό.

(εικόνα αρχείου)

Σε αιματηρή συμπλοκή κατέληξε η καταδίωξη ενός ύποπτου αυτοκινήτου, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο Λεοντάρι Βοιωτίας.

Οδηγός αυτοκινήτου το οποίο εκινείτο με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αλίαρτο, έκανε προσπάθεια να αποφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών που του είχαν κάνει σχετικό σήμα.

Το όχημα εκινείτο επικίνδυνα σε κατοικημένες και μη περιοχές. Στην καταδίωξη συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Το ύποπτο όχημα τελικά εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο στο Λεοντάρι, από πλήρωμα της ΟΠΚΕ. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τους επιβάτες, φέρεται να δέχτηκαν επίθεση από τους επιβαίνοντες, με έναν εξ αυτών να προσπαθεί να αποσπάσει όπλο από τους αστυνομικούς, το οποίο και εκπυρσοκρότησε.

Η σφαίρα βρήκε τον ύποπτο που δυστυχώς έπεσε νεκρός.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον νεαρό άνδρα.

Ενημερώθηκε άμεσα η ηγεσία της ΕΛΑΣ κι αναμένεται περαιτέρω έρευνα για την εξακρίβωση όλων των στοιχείων που συνέθεσαν το αιματηρό αυτό συμβάν.

Πηγή: permissos.gr

