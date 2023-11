Κοινωνία

Εξάρχεια: Επιθέσεις με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς (βίντεο)

Ακόμη μια νύχτα έντασης και επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας, με πολύωρο “κλεφτοπόλεμο” των νεαρών με τις διμοιρίες των ΜΑΤ.

Νύχτα έντασης στα Εξάρχεια με επιθέσεις κατά αστυνομικών, βόμβες μολότοφ και πετροπόλεμο από ομάδες αγνώστων, από αργά το βράδυ του Σαββάτου μέχρι νωρίς τα ξημερώματα της Κυριακής.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν, ότι επίθεση με μολότοφ έγινε στις 23:30 στη συμβολή Κωλέττη και Τζαβέλα,και λίγα λεπτά αργότερα με πέτρες και μπουκάλια σε αστυνομικούς στη Μεσολογγίου και Τζαβέλα

Γύρω στις 00:30 τα επεισόδια συνεχίστηκαν στη Χαριλάου Τρικούπη, με ομάδα ατόμων να πετούν μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ.

