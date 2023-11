Ιωάννινα

Γιάννινα: Σύγκρουση λεωφορείου με αγριογούρουνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο λεωφορείο που κινούνταν στην Εθνική Ιωαννίνων- Κακαβιάς, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές από τη σύγκρουση με τα μεγαλόσωμα ζώα.

-

Μόνιμο και σοβαρό κίνδυνο για τους οδηγούς αποτελούν τα αγριογούρουνα που κινούνται κατά κοπάδια, φτάνοντας ακόμη και στα όρια της πόλης των Ιωαννίνων.

Ο πληθυσμός τους τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ραγδαία και πέρα από τις ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες είναι αρκετά και τα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί στο επαρχιακό και το εθνικό οδικό δίκτυο.

Το τελευταίο αναφέρεται αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν λεωφορείο με Αλβανικές πινακίδες τράκαρε με δύο αγριογούρουνα στην Εθνική Ιωαννίνων- Κακαβιάς κοντά στην Περίβλεπτο.

Ευτυχώς από την σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί επιβατών, το όχημα όμως υπέστη αρκετές υλικές ζημιές.

Οι οδηγοί που κινούνται ειδικά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί καθώς τα άγρια και μεγαλόσωμα ζώα συνήθως κινούνται σε κοπάδια και μπορούν να αποτελέσουν αιτία για σοβαρά ατυχήματα.

Πηγή: epiruspost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Στρατιωτικό αεροπλάνο των ΗΠΑ έπεσε στην Ανατολική Μεσόγειο

Ιταλία: Λιοντάρι “έκοβε βόλτες” για 5 ώρες στο Λαντίσπολι (βίντεο)

Ισλανδία - Έκρηξη ηφαιστείου: Εκκενώθηκε παραθαλάσσια κωμόπολη (εικόνες)