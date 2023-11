Ηράκλειο

Ηράκλειο: ανήλικοι βανδάλισαν προαύλιο εκκλησίας (εικόνες)

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εν λόγω εκκλησία πέφτει "θύμα" βανδαλισμών.

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες (12/11) το βράδυ, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με κατοίκους της γειτονιάς, μία ομάδα παιδιών, όχι πάνω από 15 ετών, προέβησαν σε βανδαλισμούς.

Όπως έχει αποτυπωθεί και στις φωτογραφίες, οι ανήλικοι έσπασαν τα φωτιστικά στην αυλή της εκκλησίας, προκαλώντας αγανάκτηση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, δεν ήταν η πρώτη φορά που το εκκλησάκι πλήττεται, καθώς το Σάββατο το βράδυ, κάτοικοι έσβησαν μια μικρή εστία φωτιάς στο ιερό της εκκλησίας.

Πηγή: ekriti.gr

