Θεσσαλονίκη: Την έπεισαν να βάλει τις οικονομίες μια ζωής στο ψυγείο και έκαναν φτερά…

Οι μαϊμού τεχνικοί, ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος και η εξαπάτηση της ηλικιωμένης γυναίκας από τους απατεώνες, οι οποίο βέβαια δεν χάρηκαν για πολύ την λεία τους.

Προσποιούμενοι τους συντηρητές ανελκυστήρων και με την πρόφαση πως υπάρχει διαρροή ρεύματος στην οικοδομή, επιτήδειοι έπεισαν 89χρονη στη Θεσσαλονίκη να τοποθετήσει τα διαθέσιμα μετρητά της σε σακούλα και εντός του ψυγείου της κουζίνας της, υπό τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος και πρόκλησης φωτιάς.

Όταν η ηλικιωμένη έλειψε για λίγο από το σημείο, τα χρήματα έκαναν «φτερά» και μαζί με αυτά οι δράστες.

Το ύψος της κλοπής, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η παθούσα, ανήλθε σε 35.000 ευρώ.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομική έρευνα ένας 29χρονος (ημεδαπός) και άγνωστος συνεργός του, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία

