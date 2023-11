Κιλκίς

Κιλκίς: Επιχείρησε να εισάγει 85 κιλά χασίς και... αναποδογύρισε περιπολικό

Όλες οι λεπτομέρειες της τρελής καταδίωξης στους δρόμους της Βόρειας Ελλάδας, που οδήγησε σε ανατροπή περιπολικού οχήματος.

Στο πλαίσιο συντονισμένων ερευνών για την καταπολέμηση της διασυνοριακής διακίνησης ναρκωτικών και μετά από διακρατική συνεργασία των Διωκτικών Αρχών, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, απετράπη η εισαγωγή στη χώρα σημαντικής ποσότητας κάνναβης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 41χρονου Έλληνα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για εισαγωγή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα της Βόρειας Ελλάδας Thestival.gr την Τετάρτη το μεσημέρι σε μεθοριακή περιοχή του Κιλκίς, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας να οδηγεί όχημα και στη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων των αστυνομικών για διενέργεια ελέγχου, τράπηκε σε φυγή πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση, υπηρεσιακό όχημα του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός των αστυνομικών.

Στη συνέχεια το όχημα που οδηγούσε ο ημεδαπός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να έχει ακινητοποιηθεί και στο εσωτερικό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 54 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 85 κιλών και 438 γραμμαρίων.

Το παραπάνω όχημα που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε, ενώ γίνονται αναζητήσεις για τον εντοπισμό του ημεδαπού άνδρα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Πηγή:Thestival.gr

