Φωτιά στο Κιλκίς σε βιομηχανική περιοχή (βίντεο)

Η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε σtο σημείο δίνοντας τη μάχη για να μην επεκταθόυν οι φλόγες σε παρακείμενους βιομηχανικούς χώρους.

Πυρκαγιά ξέσπασε στην αερογέφυρα του Πολυκάστρου και λίγα μέτρα από το Βιομηχανικό Πάρκο της Νέας Καβάλας στο Κιλκίς, το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα eidisis.gr η πυρκαγιά ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου, πιθανότατα από ρίψη τσιγάρου από κάποιον ασυνείδητο οδηγό. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και του ανέμου που φύσαγε την ώρα εκείνη στην περιοχή. Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε τα χειρότερα και κυρίως την επέκταση της φωτιάς μέσα στο Βιομηχανικό Πάρκο.

Πηγή: Eidisis.gr

